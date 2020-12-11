Китай готов произвести до тысячи самолётов, разработанных совместно с Россией

Создание пассажирского лайнера CR929 продвигается по плану, невзирая на сложности, связанные с пандемией. Главный конструктор проекта Чэнь Инчунь сообщил, что строительство самолётов начнётся в 2023 г. и до 2045 г. будет произведено порядка тысячи таких машин.

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Выступление конструктора состоялось на Чжэцзянском международном саммите аэрокосмической промышленности.

Как передаёт "Жэньминь жибао", по оценке Чэнь Инчуня, в указанный период спрос мирового рынка на широкофюзеляжные пассажирские авиалайнеры оценивается в 10 тыс. единиц, их стоимость составит более 50% от совокупной стоимости всех пассажирских самолетов.

Создание пассажирского лайнера - один из важнейших несырьевых аспектов сотрудничества двух стран - началось в 2016 г., а начать поставки CR929 изначально планировалось к 2026 г.

Собирать эти машины планируется в Шанхае.