Главой омского села стала школьный сторож

Главой администрации Новоомского сельского поселения в Омской области стала сторож местной школы Надежда Чекмарева.

Ее кандидатуру одобрили шесть из десяти депутатов местного сельсовета. Женщина обошла в конкурсе единороса Артура Лена.

Как сообщил глава ЦИК России Элла Памфилова, избрание Чекмаревой свидетельствует об электоральной активности и развитии избирательной системы, пишет "Коммерсант".

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала президенту России про случай в Костромской области, где уборщица неожиданно для всех стала главой поселкового совета. Главой села Повалихино в Костромской области стала Марина Удгодская.

Она уверенно победила на прямых выборах действующего главу поселения Николая Локтева, набрав 62% голосов избирателей.

Как сообщалось, Удгодскую выдвинут в депутаты Госдумы в 2021 году.