11 Декабря 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Российской вакциной нельзя прививаться при обострении аллергии

Аллергикам в период обострения болезни нельзя делать прививку российской вакцины "Спутник V", сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, у аллергиков желательно проверять некоторые параметры крови: сдать анализы на C-реактивный белок и проверить уровень иммуноглобулинов класса Е. Применять "Спутник V" можно в том случае, если два этих показателя в норме, пишет "Коммерсант".

Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев объяснил опасность алкоголя в период вакцинации от коронавируса.

По его словам, употребление спиртного повышает риск возникновения аллергической реакции на прививку, что чревато анафилактическим шоком и даже летальным исходом.

Также алкогольные напитки снижают эффективность инъекции.

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Российской вакциной нельзя прививаться при обострении аллергии

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Теги: вакцина, аллергия, прививка



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