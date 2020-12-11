От Нягани - до Замбии. Пресс-конференция губернатора Югры вышла на международный уровень

Губернатор Югры Наталья Комарова накануне провела пресс-конференцию. Из-за пандемии коронавируса общение с журналистами проходило в онлайн-формате и впервые вышло на международных уровень: помимо местных и федеральных СМИ, вопросы поступали также от международных изданий - Китая, Сирии, Замбии, стран СНГ, передает корреспондент Накануне.RU.

Диалог был максимально открытым - трансляции велись в официальных аккаунтах Натальи Комаровой в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники", в группе региона "Югра" в социальной сети "ВКонтакте", на едином официальном сайте государственных органов автономного округа, в эфире и на сайте окружной телерадиокомпании "Югра", а также на сайтах СМИ.

Аккредитацию получили больше сотни журналистов из 71 издания. Сама встреча губернатора с прессой длилась три часа. Наталья Комарова успела ответить на 34 вопроса, в которых представила точку зрения правительства округа на самые важные и актуальные вопросы. Целый блок тем, волнующих журналистов, ожидаемо был связан с пандемией. Как регион справляется с коронавирусом, выдержит ли бюджет автономного округа падение цен на нефть и пандемию COVID-19, не повлияет ли все это на сроки реализации важнейших инфраструктурных проектов? Ждать ли новых ограничений?

На каждый из них глава Югры старалась дать исчерпывающие ответы. Так, говоря о вероятности новых ограничений в преддверии новогодних праздников Наталья Комарова отметила, что в автономном округе и так действуют достаточно строгие запреты: обязательный масочный режим и режима самоизоляции для беременных, лиц, страдающих хроническими заболеваниями и тех, чей возраст выше 65 лет. Самоизоляция, как и режим повышенной готовности были продлены до конца текущего года. Более 20% бюджетников работают удаленно, в некоторых организациях до - 40%. А чтобы людям было комфортно находиться дома - введены ограничения и по проведению ремонтных и строительных работ. Малолетние дети без сопровождения родителей не могут посещать места массового скопления людей, в частности, торговые центры. Запрещено проведение праздников в закрытых помещениях, ярмарки и выставки, а также работа аниматоров. На ночь закрывают свои двери заведения общепита - с 23.00 и до 6.00 их деятельность приостанавливается.

Вводить новые ограничительные меры нет необходимости - в настоящий момент их более чем достаточно.

"Надеюсь, что все принимаемые нами меры и следование им жителями не приведут к новым ограничениям, а позволят отчасти из них отказаться", - прокомментировала глава региона.

Ответила губернатор и на вопрос о состоянии с заболеваемостью на ключевых стратегических объектах региона, объектах ТЭК, где трудятся вахтовые рабочие. Наталья Комарова отметила, что Югра – один из первых регионов, который столкнулся с проблемой распространения коронавируса в вахтовых поселках весной – в первую волну коронавируса. А потому провели масштабную работу чтобы не допустить беды - остановки этих предприятий из-за эпидемии.

"Мы сконцентрировались на создании регламентов, правил, чтобы быть готовыми и отвечать на эти вызовы. Тесно работали с роспотребнадзором. Большое количество условий и правил включены в рекомендации в целом по стране", - сообщила глава региона.

По ее словам из 220 новых случаев COVID-19 только шесть человек - вахтовые работники. В настоящий момент распространение инфекции происходит, в основном, в так называемых "семейных очагах".

Также с журналистами глава региона обсудила и модернизацию первичного звена здравоохранения. Власти Югры, обозначила губернатор, намерены действовать исходя из разработанной программы. В рамках этой программы планируется ликвидировать дефицит медицинских кадров, предоставить людям реальную возможность выбора лечебного учреждения и лечащего врача, построить больше амбулаторий и ФАПов, провести капремонты имеющихся зданий, обеспечить их транспортом и оборудованием.

От медицины и коронавируса акцент был смещен на финансовые возможности региона. В частности губернатор успокоила журналистов: бюджет автономного округа на следующий год и плановый период утвержден, несмотря на высокое напряжение в экономике.

"Мы сделали это, опираясь на утвержденные государственные программы, рассчитав все объемы необходимых ресурсов", - подчеркнула Наталья Комарова, добавив, что бюджет не потеряет в этом году запланированные доходные источники.

Тем не менее, несмотря на все трудности в экономике, ключевые инвестиционные проекты продолжатся. В частности, речь идет о строительстве центра геномных исследований в Сургуте. Проект был одобрен президентом России Владимиром Путиным. В настоящий момент определена стройплощадка для центра уже определена, подписан ряд соглашений для создания технологической базы и подготовки кадров.

Еще один масштабный проект, имеющий важное значение, не только для Ханты-Мансийского автономного округа, но и в целом для страны - второй мост через Обь возле Сургута. В настоящий момент идет разработка проектно-сметной документации. Завершить ее должны уже в этом месяце. Тогда же станет понятной и итоговая стоимость проекта. Ранее предполагалось, что цена объекта составит порядка 40 млрд руб. Однако ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поставил задачу удешевить стоимость возведения объекта. Глава региона выразила уверенность, что эксперты, которые работают над проектом, с этой задачей справятся.

Отметим также, что 60% в возведение моста вложит Федерация, 40% – выделит бюджет Югры.

Продолжается строительство больницы в Горноправдинске, сдать ее должны в середине 2021 года. Строительство больницы в Нижневартовске подрядчик намерен завершить летом следующего года. Также были затронуты темы развития аэропортов Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.

Вопросы зарубежных журналистов, в основном, касались развития сотрудничества, но были среди них и вопросы личного характера. Так, журналистка из Замбии Амина Каунда попросила Наталью Комарову поделиться основным уроком, который она вынесла, будучи единственной женщиной-губернатором в России.

"Первое, на что хочу обратить внимание, я никому никогда не даю никаких советов. В своей работе руководствуюсь следующими принципами: знать свое дело и с уважением относиться к людям, к мужчинам, прежде всего. Особенно если они входят в состав твоей команды", - ответила губернатор.

На вопрос журналиста из Китая о дальнейшем сотрудничестве глава региона ответила, что Югре есть, что предложить Китаю в сферах технологического предпринимательства и туризма.

Журналистов сирийского информационного центра интересовала возможность оказания сирийцам медицинской помощью в формате телемедицины. Наталья Комарова подтвердила, что такая возможность есть. Оказывать помощь сирийским больным будут специалисты Окружной клинической больницы, Сургутской клинической травматологической больницы и Окружного кардиологического диспансера. Отметим, что Югра – стала первым российским регионом, который заключил соглашение о сотрудничестве с Сирией. Ранее переговоры велись только на уровне Федерации.

Сам формат пресс-конференции, которая приобрела статус международной, говорит о том, что губернатора Югры Наталью Комарову знают не только в России, но и за рубежом. Такое мнение в беседе с корреспондентом Накануне.RU выразил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

"Участие федеральных и особенно иностранных СМИ в большой пресс-конференции Натальи Комаровой - очевидное свидетельство интереса к ее позиции и ее политике. Кроме того, интерес вызывает ХМАО - как регион переплетения различных бизнес-интересов. С учетом масштабов политических и бизнес-интересов, в согласование которых вовлечена Комарова (АПЭК определяет это как "олигархический консенсус"), она, несомненно, является игроком федерального масштаба. Это и привлекает в регион федеральные и иностранные медиа", - отметил он.