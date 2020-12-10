Купить "Массандру" по сильно заниженной цене намерена структура Ковальчука

Компания "Южный проект" - структура банка "Россия" Юрия Ковальчука - претендует на покупку крупнейшего и старейшего винзавода Крыма "Массандра". Об это сообщает Интерфакс.

Помимо "Южного проекта" заявилось ООО "Эстэйт Групп", которое называют техническим претендентом.

Начальная стоимость лота — 5,3 млрд руб. Аукцион пройдет 14 декабря. Сейчас 100% акций предприятия принадлежит властям Крыма.

Винзавод - одно из крупнейших виноградо-винодельческих предприятий на территории СНГ. Было национализировано после присоединения Крыма к Российской Федерации. Выпускает 60 марок марочных и ординарных вин. Стоит отметить, что только коллекция вин "Массандры" из знаменитых на весь мир погребов оценивается в 20 млрд руб.