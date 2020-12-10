10 Декабря 2020
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Политика В России Москва
Первое заседание седьмой Госдумы России, Зюганов (2016) | Фото: vesti.ru

Госсовет по образованию может состояться 23 или 24 декабря – Зюганов

Заседание Госсовета по теме образования может состояться 23 или 24 декабря, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сославшись на разговор с "руководством страны".

На парламентских слушаниях по теме дистанционного обучения, которые сегодня проводились в Госдуме, Зюганов пообещал представителям общественных организаций, в том числе родительских, передать их требования и пожелания президенту и правительству.

Общественная организация "Родители Москвы", например, потребовала встречи с заместителем мэра столицы по социальным вопросам Анастасией Раковой и главой столичного управления Роспотребнадзора Еленой Андреевой для того, чтобы добиться возвращения школьников в классы.

В начале этой неделе пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос о предстоящем заседании Госсовета, заявил: "Тема является актуальной постоянно и для всех, но, скорее всего, по этой теме [заседание Госсовета] не состоится до конца года". Дмитрий Песков заявил, что пока вообще не принято решение о проведении заседания Госсовета до конца этого года.

Напомним, ранее Госсовет по школьному образованию на декабрь 2020 года анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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Госсовет по образованию может состояться 23 или 24 декабря – Зюганов

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Теги: геннадий зюганов, госсовет, дистанционное образование



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