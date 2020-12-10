Обвиняемым в шпионаже в Дании россиянином может быть ученый-химик Никифоров

Обвиняемым в шпионаже в Дании гражданином России может быть ученый-химик Алексей Никифоров.

Знакомый ученого Юрий Тюрин, отвечая на вопрос, этот ли Никифоров имелся в виду в сообщении датской прокуратуры, ответил утвердительно, пишет "Интерфакс".

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина подтвердила агентству, что в Дании обвиняется в шпионаже гражданин России по фамилии Никифоров.

Алексею Никифорову 35 лет, он специалист по химии редких и рассеянных элементов, работал в одном из датских университетов, жил в Копенгагене и Ольборге.

Ранее сообщалось, что обвиняемый постоянно проживал в Дании. Под арестом россиянин находится в июля текущего года.

Предполагается, что подозреваемый передавал российской разведке информацию о технологиях, связанных с энергетикой.

Посольство РФ заявило, что рассчитывает на освобождение арестованного и считает предъявленные ему обвинения ошибкой.