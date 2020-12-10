10 Декабря 2020
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IFA, медаль, уралкалий (2020) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

Золотой медалью IFA награжден "Уралкалий" за ответственный подход к производственной деятельности

"Уралкалий" получил почетную награду за ответственный подход к производственной деятельности, передает корреспондент Накануне.RU. Компания награждена золотой медалью чемпиона Международной ассоциации производителей удобрений (IFA).

Об этом стало известно в ходе ежегодного стратегического форума ассоциации, который прошел в этом году в онлайн-формате. Список награжденных предприятий был представлен Советом директоров IFA.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Уралкалий", звание чемпиона отрасли присваивается производителям удобрений, принявшим участие в серии комплексных отраслевых исследований, проводимых ассоциацией. Эти исследования проводятся в сфере анализа качества продукции, уровня промышленной безопасности, охраны труда, экологии, энергоэффективности, ресурсосбережения и других направлений, направленных на повышение эффективности производства.

уралкалий, вывеска, табличка, предприятие(2019)|Фото:Global Look Press

Кроме того, предприятия - участники должны успешно пройти сертификацию IFA Protect & Sustain, являющуюся отраслевым стандартом управления продукцией и охватывающую области действия международных сертификатов (ISO, OHSAS, Responsible Care).

Генеральный директор ПАО "Уралкалий" Виталий Лаук отметил: "Получение престижной награды IFA — очередное признание приверженности "Уралкалия" принципам устойчивого развития, а также системного и комплексного подхода Компании к организации производственной деятельности. Так, в 2019 году только на мероприятия в области охраны окружающей среды "Уралкалий" направил более 4,8 млрд рублей".

Фолькер Андресен, Директор комитета по охране труда и защите окружающей среды IFA заявил: "Мировая индустрия по производству удобрений постепенно становится не только безопасной с точки зрения промышленной безопасности и охраны труда, но и более ориентированной на снижение уровня негативного воздействия и защиту окружающей среды. Учитывая существенный прогресс "Уралкалия" в этих направлениях, IFA c гордостью объявляет о награждении Компании золотой медалью чемпиона".

Справка. Международная ассоциация производителей удобрений (IFA, www.fertilizer.org) — глобальная отраслевая организация, объединяющая более 480 компаний, работающих в сфере производства, логистики и торговли всеми видами удобрений, сырья и полуфабрикатов.

"Уралкалий" — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников.

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Золотой медалью IFA награжден "Уралкалий" за ответственный подход к производственной деятельности

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Теги: уралкалий, медаль IFA, производственная деятельность, виталий лаук



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