10 Декабря 2020
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Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

Путин высказался о ковид-диссидентах

Владимир Путин сегодня проводит встречу с членами Совета по правам человека при президенте России. Мероприятие проходит в дистанционном формате, и глава государства сразу отметил, что список желающих высказаться оказался очень большим. В связи с этим Путин подметил особенность видеозаседаний: "Я обращаюсь сразу ко всем коллегам – выступать кратко, мы примерно будем работать часа два, потому что потом фокус внимания сбивается. Чем короче, содержательнее будет выступление каждого, тем больше людей смогут высказать свое мнение".

Далее президент обозначил темы, на которые бы сам хотел поговорить с правозащитниками: "Пандемия стала для нашей страны и всего мира непростым испытанием. Она подтолкнула к тому, чтобы переосмыслить многие ключевые принципы социального общения, отношения между государством и гражданином. Люди стали предъявлять новые требования государству, особенно в вопросах здравоохранения, образования, защиты персональных данных.

В некоторых странах ковид-диссиденты выражают свою реакцию достаточно бурно, здесь должно быть понимание и профессиональная экспертиза", - отметил Путин.

Он также назвал важной темой права пациентов и оказание медпомощи: "Одна из важных тем – права пациентов и оказание медпомощи. Государство делает многое, но есть и сбои, я тоже об этом знаю. Прошу уделить внимание тому, как соблюдаются права в первичном, самом близком людям звене".

Еще будут обсуждаться гуманизация правосудия и преимущества и риски цифровизаци: "Это реально действующая отрасль. И там возникают новые возможности, интересы и угрозы тоже. Не осмыслена тема искусственного интеллекта. Вопрос защиты персональных данных очень беспокоят людей".

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Путин высказался о ковид-диссидентах

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Теги: Владимир Путин, спч, правозащитники, ковид-диссиденты



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