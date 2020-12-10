Поклонская пожаловалась в Генпрокуратуру на сброс химических отходов в озеро Сиваш

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заинтересовалась условиями работы химзаводов "Титан" и "Содовый" на севере Крымского полуострова в условиях засухи.

"Интересно, что за "чудо" произошло на севере Крыма, где в условиях полного отсутствия пресной воды продолжают бесперебойно работать крупнейшие химические заводы "Титан" и "Содовый"? Пруд-накопитель, куда ранее сливались химические отходы, давно высох. Осталось только море — точнее, заливы (Сиваш и др.)", - пишет Поклонская в Telegram-канале.

Она рассказала, что местные жители (например, в Армянске) сообщают о сливе химических отходов в заливы Черного моря. Поклонская направила депутатский запрос на имя генерального прокурора России, запросив комплексную проверку.

"Обращаю внимание руководителей всех полномочных органов, обязанных осуществлять контрольно-надзорные функции в указанной сфере, на обоснованные вопросы людей: почему они знают о таких выбросах, а те, кто обязан проверять и контролировать, — нет", - добавила депутат. Поклонская считает, что такие ситуации чреваты появлением в Сиваше "нового крымского Лох-Несского чудовища, выжившего после химических выбросов завода".