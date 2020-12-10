10 Декабря 2020
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Политика В России
иностранный агент, иноагент (2017) | Фото: www.rosbalt.ru

Если руководитель получает деньги из-за рубежа: предложено расширить условия для признания НКО иноагентом

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова обращение с просьбой расширить понятие иностранного агента.

Сейчас НКО может быть признана иноагентом, если получает денежные средства или имущество от иностранных государства, юридического или физического лица, а также от российской организации с иностранным участием. Эту норму легко обойти. Например, НКО может не финансироваться из-за рубежа, но ее руководитель или учредитель имеет личное (возможно, фиктивное) трудовое соглашение с иностранным фондом или компанией, от которой получает деньги.

Поэтому Федоров просит прикрыть эту лазейку для иностранного финансирования.

Как сообщало Накануне.RU, в России расширят понятие иностранного агента, в первом чтении законопроект уже принят. Один из авторов законопроекта председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отмечает, что это ответная мера на зарубежное вмешательство во внутренние дела России.

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Если руководитель получает деньги из-за рубежа: предложено расширить условия для признания НКО иноагентом

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Теги: иностранный агент, НКО, финансирование



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