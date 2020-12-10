"КамАЗ" и питерский политех презентовали электромобиль-кроссовер

В Москве презентовали электромобиль от "КамАЗа" и Санкт-Петербургского политеха (СПбПУ Петра Великого).

Над машиной начали работать в декабре 2018 года. Пока изготовлен только экспериментальный образец "малогабаритного городского электромобиля", который создатели, впрочем, еще называют кроссовером, хотя по техническим характеристикам автомобиль под это определение едва ли подходит.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков присутствовал на презентации (она состоялась на выставке "ВУЗПРОМЭКСПО") и напомнил, что проект реализован в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы", а "КамАЗ" выступил индустриальным партнером проекта.

Рабочее название автомобиля – "Кама-1". Он обладает интеллектуальной системой помощи водителю ADAS третьего уровня. Создатели называют машину "компактным смарт-кроссовером". В трехдверном автомобиле четыре места, габариты - 3,4 м на 1,7 м, высота – 1,6 м, клиренс – 160 мм.

"Электромобиль оснащён литий-ионным аккумулятором ёмкостью 33 кВт*ч и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме – 6 часов, в ускоренном – 20 минут. Разгон до 100 км/ч – за 6,7 секунд", - говорится в сообщении "КамАЗа".

"Кама" обладает светодиодной передней и задней оптикой, динамическими указателями поворота, лобовым остеклением, обеспечивающим панорамный обзор. Накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов и являются легко заменяемыми, что обеспечивает удобство использования автомобиля для нужд каршеринговых компаний, отмечает производитель. Создатели считают, что "высокий" клиренс в 16 см позволяет машине "отвечать требованиям российского потребителя и позволяет преодолевать сложные участки дороги", хотя обычно дорожный просвет меньше 170 мм не относят к кроссоверам, и уж кому, как не "КамАЗу" об этом знать.

"Изюминкой" автомобиля стал 9-дюймовый экран основной информационной, мультимедийной и управляющей системы, расположенный неподвижно на рулевой колонке. Через этот экран происходит управление всеми системами автомобиля: осуществляется активация и управления функциями ADAS уровня 3, управление климатической системой, функциями мультимедиа, диагностическими режимами автомобиля.

"Электрокар разработан на основе технологии "цифровых двойников". Эта технология позволяет проводить виртуальное тестирование и настройку автомобиля, моделировать и измерять любые его показатели в различных условиях жизненного цикла с детальным учетом характеристик материалов и особенностей технологических процессов. Сейчас электромобиль находится в статусе промышленного предсерийного образца, который прошел испытания и всю необходимую сертификацию", - отметили в автоконцерне.

Ну и, самое интересное – стоимость. Ранее сообщалось, что стоить "Кама" будет около миллиона, но теперь называется другая сумма – в 750 тыс. руб. в базовой комплектации.