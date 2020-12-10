10 Декабря 2020
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Женщина с покупками (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 25 877 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 569 126 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 45 280 летальных исходов, выздоровело 2 033 669 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 6730

Санкт-Петербург - 3774

Московская область - 1351

Нижегородская область - 499

Республика Карелия - 433

Архангельская область - 392

Свердловская область - 392

Воронежская область - 381

Ростовская область - 378

Вологодская область - 371

Хабаровский край - 339

Красноярский край - 336

Пермский край - 312

Челябинская область - 299

Ульяновская область - 290

Республика Крым - 289

Мурманская область - 284

Самарская область - 283

Республика Коми - 282

Иркутская область - 277

Псковская область – 271

Забайкальский край - 264

Саратовская область - 21

Волгоградская область - 258

Кировская область - 248

Омская область - 242

Ставропольский край - 237

Приморский край - 235

Тверская область - 227

Республика Бурятия - 225

Ханты-Мансийский автономный округ - 224

Алтайский край - 224

Ленинградская область - 218

Новгородская область - 208

Тульская область - 207

Республика Саха (Якутия) - 205

Калининградская область - 203

Удмуртская Республика - 201

Томская область - 195

Брянская область - 190

Ярославская область - 190

Ямало-Ненецкий автономный округ - 189

Пензенская область - 188

Белгородская область - 183

Оренбургская область - 180

Краснодарский край - 180

Республика Хакасия - 179

Курская область - 175

Кемеровская область - 172

Орловская область - 170

Новосибирская область - 170

Ивановская область - 169

Астраханская область - 164

Владимирская область - 164

Тюменская область - 163

Калужская область - 157

Республика Башкортостан - 150

Республика Дагестан - 149

Липецкая область - 148

Амурская область - 146

Смоленская область - 146

Чеченская Республика - 145

Сахалинская область - 139

Тамбовская область - 137

Рязанская область - 130

Республика Чувашия - 130

Костромская область - 116

Курганская область - 109

Республика Калмыкия - 107

Республика Адыгея - 105

Республика Алтай - 104

Кабардино-Балкарская Республика - 101

Республика Тыва - 98

Карачаево-Черкесская Республика - 95

Республика Татарстан - 92

Республика Мордовия - 90

Республика Ингушетия - 85

Камчатский край - 83

Республика Северная Осетия-Алания - 83

Севастополь - 76

Республика Марий Эл - 53

Магаданская область - 44

Еврейская автономная область - 28

Ненецкий автономный округ - 5

Чукотский автономный округ - 5

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В России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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