10 Декабря 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут (2007) | Фото: Накануне.ru

В Югре две жертвы похищения пострадали, выпрыгнув из быстро ехавшего автомобиля

В Сургуте арестованы трое предполагаемых похитителей двух девушек, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, вечером 4 октября 25-летней пострадавшей написал в соцсети злоумышленник и пригласил на свидание. Когда она уже подходила к дому, где оно должно было пройти, неизвестные затолкали её в автомобиль, увезли из Сургута, попытались надругаться. Вскоре один из злоумышленников от имени пострадавшей пригласил на "свидание" её 32-летнюю подругу. Когда та подошла к назначенному месту, её аналогичным способом увезли из Сургута.

Час похитители возили пострадавших по окрестностям экономической столицы Югры. В районе одной из улиц городского поселения Белый Яр жертвы выпрыгнули из ехавшего на большой скорости автомобиля. В результате одна из девушек получила травмы головы, вторая – перелом ноги.

Вскоре налётчиков "взяли" около одного из магазинов Белого Яра. Ими оказались 26- и 30-летние местные жители, а также 30-летний сургутянин. Троице предъявлено обвинение по статье "Похищение группой лиц по предварительному сговору", они арестованы.

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В Югре две жертвы похищения пострадали, выпрыгнув из быстро ехавшего автомобиля

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Теги: похищение. Белый Яр, Сургут



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