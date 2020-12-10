В Югре две жертвы похищения пострадали, выпрыгнув из быстро ехавшего автомобиля

В Сургуте арестованы трое предполагаемых похитителей двух девушек, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, вечером 4 октября 25-летней пострадавшей написал в соцсети злоумышленник и пригласил на свидание. Когда она уже подходила к дому, где оно должно было пройти, неизвестные затолкали её в автомобиль, увезли из Сургута, попытались надругаться. Вскоре один из злоумышленников от имени пострадавшей пригласил на "свидание" её 32-летнюю подругу. Когда та подошла к назначенному месту, её аналогичным способом увезли из Сургута.

Час похитители возили пострадавших по окрестностям экономической столицы Югры. В районе одной из улиц городского поселения Белый Яр жертвы выпрыгнули из ехавшего на большой скорости автомобиля. В результате одна из девушек получила травмы головы, вторая – перелом ноги.

Вскоре налётчиков "взяли" около одного из магазинов Белого Яра. Ими оказались 26- и 30-летние местные жители, а также 30-летний сургутянин. Троице предъявлено обвинение по статье "Похищение группой лиц по предварительному сговору", они арестованы.