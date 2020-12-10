10 Декабря 2020
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ЗРС С-400 &quot;Триумф&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

"Закупка С-400 не означает отдаления Анкары от НАТО" – Минобороны Турции

Приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 является "насущным требованием национальных интересов, а не вопросом выбора", заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, выступая в национальном парламенте. Он отметил, что "закупка российских комплексов не означает отдаления Анкары от НАТО", передает агентство "Анадолу".

Министр также отметил, что испытания и развертывание российских комплексов продолжаются в соответствии с утвержденным планом. 

Турецкие власти продолжают отрицать, что С-400 и американские истребители пятого поколения F-35 "несовместимы". "Мы готовы проработать этот вопрос с американской стороной в рамках совместной рабочей группы с привлечением представителей НАТО. Данная инициатива турецкой стороны все еще актуальна", - сказал министр.

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"Закупка С-400 не означает отдаления Анкары от НАТО" – Минобороны Турции

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Теги: турция, минобороны, с-400, f-35, нато



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