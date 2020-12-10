В новогодние праздники казаки будут разгонять массовые гуляния на Кубани

В предстоящие новогодние праздники центральные площади и улицы городов и станиц Краснодарского края будут патрулировать полицейские и казаки. "Меры принимаются для того, чтобы не допустить массовых гуляний, которые в Краснодарском крае на сегодняшний день запрещены", - говорится в сообщении администрации региона.

"В этом году массовых празднований, новогодних концертов не будет. Прошу полицию, глав организовать дежурства на центральных площадях городов и станиц, не допустить стихийных гуляний. К охране общественного порядка будет привлечено более 7,5 тысяч казаков. Они должны быть грамотно распределены по территории края. Там, где будет потенциальные скопление людей, нужно усилить патрули", – сказал на совещании с силовиками глава региона Вениамин Кондратьев.