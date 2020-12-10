Новосибирский минздрав назвал фейком данные об отключении кислорода в больнице

Минздрав Новосибирской области опроверг информацию о смерти пациента с коронавирусом в больнице из-за отключения подачи кислорода.

Ранее СМИ сообщили об этом происшествии со ссылкой на дочь пациента горбольницы №11 Новосибирска.

"Информация о смерти пациента в больнице №11 из-за отключения кислорода – фейк. - говорится в комментарии облминздрава. - За все время работы госпиталя перебоев с кислородом и тем более отключения подачи медицинского газа не было".

В ведомстве намерены подать в суд с иском о защите чести и достоинства.

Ранее в Новосибирске начали проверку сообщения об отказе в оказании медицинской помощи пациенту с коронавирусной инфекцией и туберкулезом. Местные СМИ сообщили, что пациента с открытой формой туберкулеза, который четыре месяца лечился в туберкулезном диспансере, привезли на операцию в Новосибирский НИИ туберкулеза Минздрава России, где он заразился коронавирусом.

Мужчину решили перевести в областную туберкулезную больницу, однако там не оказалось мест, в итоге больного отправили домой. При этом его якобы высадили из машины скорой помощи посреди улицы.