Глава турецкого Минздрава опроверг отказ от российской вакцины от коронавируса

Анкара закупит российскую вакцину против коронавируса COVID-19, если она пройдет токсикологические испытания, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Он подчеркнул, что Турция не отказывалась от закупки российской вакцины. Коджа добавил, что если испытания пройдут успешно, то проблем с поставкой препарата не возникнет, пишет Regnum.

Ранее турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Анкара отказалась от планов закупать российскую вакцину, так как та якобы не соответствует лабораторной практике.

Напомним, вакцинация населения Турции от COVID-19 начнется с 11 декабря. В числе первых ставить уколы будут медикам, а также гражданам старше 65 лет.

Для вакцинации в Турции выбрали препарат китайского производства.