Экс-глава Миасса Васьков может выйти из колонии

В Калининский районный суд Челябинска поступило ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания экс-главе Миасса Геннадию Васькову, передает корреспондент Накануне.RU.

Поступило ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, кроме принудительных работ. Дата заседания пока не назначена.

Напомним, в ноябре 2019 года Васьков был признан виновным в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки. Суд приговорил его к 3,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 1 млн руб. Однако в марте 2020 г. Челябинский областной суд изменил приговор экс-чиновнику. Он исключил из наказания назначение дополнительного штрафа в 1 млн руб., изменил категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое и назначил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

В июле Калининский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Васькова. Челябинский областной суд оставил это решение без изменения.