Состояние богатейших россиян превысило размер бюджета страны

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года выросло на $486 млн. Это произошло благодаря активному росту на мировых фондовых рынках в ноябре.

Совокупное богатство 22 граждан РФ, включенных в индекс миллиардеров Bloomberg, достигло 304,67 млрд долларов.

В пересчете по текущему курсу это составляет 23,154 триллиона рублей - сумма, эквивалентная 21,6% российского ВВП, отмечает Finanz.

Суммарное состояние миллиардеров превышает размер федерального бюджета на 2021 год (21,52 трлн рублей) и общую сумму вкладов населения в банковской системе (21,724 трлн рублей).

Лидером по приросту богатства стал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов – его состояние выросло на 4,29 млрд долларов, до 9,36 млрд.

При этом некоторые миллиардеры потеряли часть денег с начала года. Так, богатейший человек России, президент "Норникеля" Владимир Потанин обеднел на 409 миллионов долларов, его состояние снизилось до 27,6 миллиарда.

Ранее Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели во время пандемии коронавируса. По данным издания, с середины марта их суммарное состояние выросло на $70,73 млрд.

Рейтинг возглавил основатель инвестиционной компании RTР Global Леонид Богуславский, его доходы выросли с $1,5 млрд до $2,8 млрд.

На второй строчке оказался Сулейман Керимов вместе с семьей, им принадлежит 78,6% крупнейшего в России золотодобытчика "Полюс". Сенатор разбогател с $10 млрд до $18,6 млрд.

На третьем месте - Аркадий Волож, состояние сооснователя "Яндекса" с марта выросло на 75% до $ 2,1 миллиарда.