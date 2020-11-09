В Ишиме МУП компенсирует горожанке смерть её матери в ДТП

В Ишиме с муниципального унитарного предприятия (МУП) "Спецавтохозяйство" взыскано 400 тыс. руб. Эта сумма – компенсация морального вреда горожанки за гибель её матери в дорожно-транспортном происшествии, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

23 ноября 2018 г. водитель МУПа, вывозя на "КамАЗе" строительный мусор на улице Деповской в Ишиме, сбил двух пострадавших. Одна из них получила тяжёлые травмы, а другая скончалась на месте.

В сентябре 2020 г. дочь погибшей обратилась в Ишимский городской суд с иском к "Спецавтохозяйству" о возмещении морального вреда. Он удовлетворён, взыскано 400 тыс. руб.