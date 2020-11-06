06 Ноября 2020
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Спорт Свердловская область
Евгений Куйвашев, Мариус Визер (2020) | Фото: све.рф

Всемирный саммит спорта и бизнеса "СпортАккорд" в Екатеринбург может посетить Мариус Визер

Всемирный саммит спорта и бизнеса "СпортАккорд", который должен состояться в мае следующего года в Екатеринбурге, может пройти при участии президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев лично позвал Визера в качестве почетного гостя во время форума международных федераций спорта IF Forum.

Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития глобального спорта в условиях кризиса и пандемии. Не обошлось и без обсуждения предстоящего саммита, который, по отметке Мариуса Визера, станет одним из важнейших событий предстоящего года.

Напомним, саммит "СпортАккорд" продлится с 23 по 28 мая. Это третий раз, когда мероприятие проводится в России: в 2013 г. в Санкт-Петербурге и в 2015 г. в Сочи. В 2021 г. для этого выбрана столица Урала. Ожидается, что в саммите примут участие почти 2,5 тыс. представителей международных федераций и ассоциаций, а также делегаты Международного Олимпийского Комитета.

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Всемирный саммит спорта и бизнеса "СпортАккорд" в Екатеринбург может посетить Мариус Визер

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Теги: Саммит, "СпортАккорд", Екатеринбург, Евгений Куйвашев, Мариус Визер



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