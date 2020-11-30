30 Ноября 2020
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Общество Тюменская область
(2005) |

В Тюменской области 106 социально значимых объектов подключены к сети интернет по технологии ВОЛС

В Тюменской области 106 социально значимых объектов подключены к сети интернет по технологии ВОЛС. Этап проведения испытаний дополнительного объема подключенных объектов успешно завершился, сообщили в департамент информатизации Тюменской области.

 

Таким образом, доступ в интернет получили 82 фельдшерско-акушерских пункта, 14 администраций сельских поселений и 10 объектов культуры.

Объем подключаемых объектов позволил выполнить показатель регионального проекта "Информационная инфраструктура" - "Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения". Напомним, что ответственным за реализацию данного проекта является департамент информатизации Тюменской области.

Ранее в 2020 году исполнителем по госконтракту, заключенному между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АО "ЭР-Телеком Холдинг"  выполнены мероприятия по подключению к сети интернет 303 объектов, среди которых - 76 органов государственной власти и местного самоуправления, 106 школ и 2 организации среднего профессионального образования, 106 фельдшерско-акушерских пунктов, 8 пожарных постов и 5 объектов Росгвардии.

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В Тюменской области 106 социально значимых объектов подключены к сети интернет по технологии ВОЛС

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Теги: социально значимые объекты, интернет



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