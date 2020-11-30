30 Ноября 2020
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Общество Тюменская область
развязка Республики Мельникайте, проект, Тюмень (2019) | Фото: администрация Тюмени

Якушев и Моор ответили на вопрос тюменца о реконструкции общественного пространства на Мельникайте

Полпред президента Владимир Якушев провел прием граждан по личным вопросам. Житель Тюмени спросил бывшего тюменского губернатора и бывшего министра строительства Якушева о реконструкции общественного пространства на Мельникайте. На вопрос ответил глава региона Александр Моор.

"Проект реконструкции зеленой зоны уже готов. Эти работы будут выполнены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" за счет средств областного и федерального бюджетов", - сообщил Александр Моор.

В ходе реконструкции общественного пространства планируется заасфальтировать проезды, обустроить тротуары, газоны и наружное освещение, установить скамейки, привести в порядок зеленые насаждения. Работы завершатся в ноябре 2021 года.

"Мы планомерно воплощаем в жизнь программу по созданию в населенных пунктах региона комфортной среды. Улица Мельникайте с каждым годом становится все более благоустроенной", - отметил Александр Моор.

Губернатор Тюменской области – человек дела и слов на ветер не бросает, заявил Владимир Якушев. Полпред главы государства выразил уверенность в том, что проект реконструкции общественного пространства на ул. Мельникайте будет реализован успешно и в срок.

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Якушев и Моор ответили на вопрос тюменца о реконструкции общественного пространства на Мельникайте

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