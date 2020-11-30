30 Ноября 2020
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Общество Тюменская область
&quot;Скорая помощь&quot;, реанимобиль (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

Новые "скорые", прибывшие в Тюменскую область, распределяются по сельским и районным больницам

Пять новых карет "скорой помощи" прибыли в больницу Заводоуковска. В ноябре Тюменская область получила 13 новых специализированных автомобилей для тюменской станции скорой медицинской помощи и 33 машины для сельских районов.

Три машины из пяти, приехавших в Заводоуковск, останутся в городе, две будут направлены в села Упорово и Новая Заимка и будут использоваться для обеспечения оказания медицинской помощи тем, кто живет в удаленных поселениях округа. Это, в свою очередь, приведет к повышению качества и доступности оказания медпомощи населению.

Новые "скорые" оснащены электрокардиографами, дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, аспираторами, пульсоксиметрами, различными средствами для иммобилизации и перемещения больных, а также специальными наборами, такими как акушерский, реанимационный и набор врача скорой помощи. Словом, в них есть всё, чтобы проводить в пути мониторинг состояния пациентов на догоспитальном этапе и в случае необходимости реанимацию пострадавших.

"Новые автомобили — это весомая поддержка для системы здравоохранения. Они помогут быстрее доставлять пациентов в больницы, эффективно оказывать реанимационную помощь во время движения. Это спасенные жизни. А врачи скорой помощи смогут работать в комфортных условиях", — сказал Николай Сипачёв, главный врач областной больницы №12 в г. Заводоуковске.

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Новые "скорые", прибывшие в Тюменскую область, распределяются по сельским и районным больницам

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Теги: скорая помощь, машины, больницы



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