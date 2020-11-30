В Тюмени пройдут лекции, мастер-классы и практикумы Школы цифровой трансформации

В Тюмени пройдут лекции, мастер-классы и практикумы декабрьских курсов "Создание эффективной цифровой рабочей среды" и "Цифровые компетенции" Школы цифровой трансформации. 1 и 2 декабря учеников Школы примет "Точка кипения".

Помимо этого, 3 декабря с 19.00 до 20.30 пройдет лекция Юрия Рыбьякова "Как организовать себя и обрести новые знания в мире неопределенностей и высоких скоростей". 7 декабря в 19.00 всех желающих будет ждать Юлия Полтарак на мастер-классе "Голос — инструмент влияния". Юлия – режиссер, автор и преподаватель курсов по ораторскому искусству и мастерству актера. 8 декабря состоится мастер-класс "5 рабочих и любимых инструментов маркетинга". На нем выступит Ксения Осипова, директор агентства коммуникативного маркетинга MARK'S.

Все перечисленные мероприятия подходят для широкой аудитории: каждый может выбрать ту сферу, в которой он желает освоить новые компетенции и навыки. Мероприятия можно посетить как очно, придя по адресу: ул. Республики, 142, 2-й этаж, так и онлайн. Обращаем внимание, что практические курсы "Создание эффективной цифровой рабочей среды" и "Цифровые компетенции" предполагают только очное участие слушателей не более 12 человек в группе, поэтому предварительная регистрация обязательна.

Школа цифровой трансформации — большой региональный проект по повышению цифровой грамотности населения. Тренерами и спикерами выступают профессионалы, федеральные и региональные эксперты и лидеры треков тюменской Точки кипения. Проект работает в Тюменской области с конца сентября 2020 года. Его цель — создать условия для повышения качества человеческого капитала в Тюменской области для успешной реализации задач цифровой экономики за счет приобретения и развития ключевых компетенций цифровой экономики у населения, таких как коммуникация в цифровой среде, самоорганизация при решении задач, умение учиться и работать в условиях неопределенности, креативное и критическое мышление в технологически насыщенной среде, управление информацией и данными.

В регионе данное направление реализуется в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики". Ответственный исполнитель по проекту – департамент информатизации Тюменской области.