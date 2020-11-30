30 Ноября 2020
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Происшествия Тюменская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Тюменской области экс-главе вменяют тяжёлые травмы, полученные отдыхавшим на качели ребёнком

Бывшая глава одного из поселений Викуловского района предстанет перед судом за то, что ребёнок пострадал во время игры на качели, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.

Фигурант возглавляла поселение в 2015-20 гг. По версии следствия, она не проверила безопасность детской игровой площадки в одной из деревень Викуловского района. На ней были установлены жёсткие элементы подвеса качелей, а площадка в зоне приземления не была оборудована ударопоглощающим покрытием.

4 июля 2020 г. 13-летний пострадавший, качаясь, из-за повреждения крепления качели упал на землю, получив закрытый перелом шейки бедренной кости. Врачи оценили травму как "тяжкий вред здоровью". Уголовное дело вскоре поступит в суд.

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В Тюменской области экс-главе вменяют тяжёлые травмы, полученные отдыхавшим на качели ребёнком

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Теги: качели, травма



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