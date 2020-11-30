30 Ноября 2020
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: geraldika.ru

На базе ЮГУ в Ханты-Мансийске открылась 105-ая в регионе "Точка кипения"

Благодаря совместной работе фонда "Центра гражданских и социальных инициатив Югры" и Югорского государственного университета и АНО "Платформа НТИ", на площадке ЮГУ в Ханты-Мансийске открылась очередная "Точка кипения". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной и внешней связях Югры, это уже 105 пространство в федеральной сети для поиска и развития лидеров, создания команд, запуска проектов и инициатив, которые смогли бы оказать значимое влияние на социально-экономическое развитие региона в сферах технологического развития, цифровой трансформации и экономики знаний.

Как отметила руководитель программ развития сети "Точек кипения" АНО "Платформа НТИ" Любовь Кириенко, в бесплатном образовательном пространстве можно запускать свои проекты и подключать к ним заинтересованных людей, а также оперативно узнавать о том, что происходит в стране. В "Точку кипения" может прийти любой человек для проведения собственного мероприятия или участия в уже организованном событии.

"Социализация" новых технологий происходит быстрее, если к этому готово общество – сформирована инновационная культура, "вытягивающая" среда, в которой люди могут обмениваться идеями по внедрению инноваций для развития бизнеса, улучшения качества жизни, привлекать партнеров для реализации проектов. Точка кипения – это еще одна средообразующая площадка, задача которой – развитие инновационной культуры в Югре", - подчеркнула директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.

Ректор Югорского государственного университета Татьяна Карминская также заявила, что университет готов стать опорной площадкой для развития образовательных и научных проектов в сфере реализации Национальной технологической инициативы в Югре.

Напомним, за весь 2020 г. в "Точка кипения" было проведено около 13 тыс. мероприятий с участием 600 тыс. человек (в том числе и удаленно). На 30 ноября – 1 декабря уже запланировано 10 сессий. Завтра в 16:00 пройдет форсайт-сессия "Перспективы развития НТИ в Югре". Прямые трансляции будут доступны на официальном сайте.

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На базе ЮГУ в Ханты-Мансийске открылась 105-ая в регионе "Точка кипения"

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Теги: Точка кипения, образовательное пространство, Ханты-Мансийск, ЮГУ



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