30 Ноября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске выбрали три лучших проекта по профилактике наркомании

В Нижневартовске подведены итоги городского конкурса проектов (программ) в сфере профилактики наркомании, социальной реабилитации наркозависимых лиц и пропаганды здорового образа жизни в 2020 г. среди некоммерческих организаций. На конкурс было представлено 37 работ, 19 из которых прошли строгий отбор жюри и были допущены к публичной защите, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По словам членов жюри, представленные к защите проекты актуальны, интересны и ориентированы на различную возрастную категорию. Первое место получила региональная общественная организация "Страна без наркотиков. Югра" за проект "Школа подготовки волонтеров антинаркотической деятельности "Дельфин" (предоставление гранта в размере 440 тыс. руб.). Второе место – у "Средней школы №19" за проект "Черно-белое кино" (предоставление гранта в размере 300 тыс. руб.). "Бронза" – у "Нижневартовской психоневрологической больницы" за проект "Выход есть!" (предоставление гранта в размере 200 тыс. руб.).

Деньги пойдут на реализацию и дальнейшее развитие социально значимых для города проектов, авторами которых стали его неравнодушные жители.

Ранее подведены итоги ещё двух конкурсов - "Молодой изобретатель Югры" и "Педагогические инициативы".

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В Нижневартовске выбрали три лучших проекта по профилактике наркомании

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Теги: профилактика наркомании, грант



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