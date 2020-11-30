Школьница из Нижневартовска получила "серебро" в конкурсе "Молодой изобретатель Югры"

В Нижневартовске подвели итоги конкурсов "Молодой изобретатель Югры" и "Педагогические инициативы", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Более 50-ти юных изобретателей из 15 муниципальных образований автономного округа 20 ноября представили свои проекты в финале конкурса "Молодой изобретатель Югры". Проекты молодых изобретателей оценивало взыскательное жюри, в состав которого вошли представители Технопарка и его компаний-резидентов, институтов поддержки и развития бизнеса, органов власти, предприятий и компаний, работающих в округе. Ученица школы №7 Нижневартовска Мария Петрик заняла второе место в номинации "Лучший инновационный продукт" с работой "Исследование проблем нарушения осанки и коррекции её с помощью самодельного устройства".

Кроме того, в столице Самотлора завершился конкурс профессионального мастерства среди команд образовательных организаций по созданию сетевых образовательных ресурсов "Педагогические инициативы" в 2020 г. Конкурс проходил в Нижневартовске в 12-ый раз, в нём приняла участие 101 команда (303 педагога). Мероприятие создает условия для стимулирования и поддержки инициатив педагогических работников образовательных организаций в использовании дистанционных технологий в образовательном процессе, выявления и поощрения творческих педагогов, диссеминации их опыта в массовую практику.

В номинации "Цифровая образовательная среда: виртуальный марафон в детском саду – 2020" первое место получила команда "Навигатор" (МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 48 "Золотой петушок"), второе – "Уникум.ru" (садик №47 "Успех") и IT-команда "Северный ОЛИМП" (садик №7 "Жар-птица"), третье – "КВАНТОРИУМ" (садик № 44 "Золотой ключик") и "Дриады" (детский сад № 78 "Серебряное копытце").

В номинации "Цифровая образовательная среда: виртуальный марафон в образовательной организации – 2020" первое место – у команды "The Time Ladies" из средней школы №13, второе – у команд "Экспресс" (средняя школа №6) и "МА-ФИН" (ЦДиЮТТ "Патриот"), третье – у команд "Пчёлки" (средняя школа №6) и "КУРСАНТ.Ру" (ЦДиЮТТ "Патриот").

Хорошей традицией конкурса стало учреждение специальной премии "Признание коллег", которая присуждается по итогам голосования педагогов образовательных организаций. В 2020 г. эту награду получили команды "#Drive" из детского садика № 83 "Жемчужина" и "Созвездие "Д.В.А.^2" из средней школы №2.