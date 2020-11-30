30 Ноября 2020
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Происшествия Тюменская область
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Тюменская область лидирует среди субъектов УрФО по числу зарегистрированных льготных ипотек

Тюменская область лидирует среди регионов Урала по числу зарегистрированных льготных ипотек. С момента начала действия программы - 23 апреля, по 1 ноября в регионе оформлено 2,8 тысяч льготных ипотечных кредитов. Всего за 10 месяцев тюменцы купили в ипотеку 57 домов и квартир.

По программе "Сельская ипотека" зарегистрировано 347 ипотек в отношении объектов, приобретаемых на условиях данной программы.

Всего же, за 10 месяцев 2020 года тюменским Росреестром принято 458,3 тыс. решений об осуществлении кадастрового учета и регистрации прав. Из них зарегистрировано 80,8 тыс. арестов (запрещений), 25,9 тыс. заявлений об одновременном осуществлении учета и регистрации в рамках единой процедуры.

Общее количество прав, ограничений (обременений) прав, сделок составило 365,7 тыс. Из них зарегистрировано 12,8 тыс. договоров участия в долевом строительстве, 99,1 тыс. прав на объекты недвижимости жилого назначения.

Для подачи заявления о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость можно выбрать один из наиболее удобных способов:

- личное обращение в офисы МФЦ;

- направление документов почтой на адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 42 (при этом документы должны быть заверены у нотариуса);

- направление документов посредством электронных сервисов на официальном сайте Росреестра (при наличии электронно-цифровой подписи).

Отметим, средний срок регистрации прав составляет 6 дней, по заявлениям, поданным в электронном виде, – 3 дня, а по заявлениям нотариуса – 1 день.

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Тюменская область лидирует среди субъектов УрФО по числу зарегистрированных льготных ипотек

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Теги: льготная ипотека, росреестр



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