30 Ноября 2020
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(2005) | Фото: www.rg.ru

Разрешить вакцинацию "Спутником V" людей из группы 60+ могут через несколько месяцев

Вакцинация пенсионеров "Спутником V" может начаться уже через несколько месяцев, когда будет собрана первая адекватная статистика по переносимости, безопасности и эффективности вакцины, рассказал один из организаторов клинических испытаний вакцины, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.

По его словам, в инструкцию по применению после анализа статистических данных может быть внесено изменение, которое снимет противопоказание в виде возраста старше 60 лет. "Это вопрос нескольких месяцев", - отметил эксперт на пресс-конференции в ТАСС.

Он подчеркнул, что для людей с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми болезнями, противопоказаний нет и сейчас, если только заболевание не находится в острой стадии или нет воспалительного процесса.

А вот детям придется ждать дольше. Для одобрения вакцинации детей должны пройти дополнительные испытания, в том числе доклинические – на лабораторных животных.

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Разрешить вакцинацию "Спутником V" людей из группы 60+ могут через несколько месяцев

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Теги: спутник V, вакцинация, пенсионеры



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