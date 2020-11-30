30 Ноября 2020
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Общество В России Москва
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Иммунитет от прививки "Спутником V" можно сравнить с иммунным ответом у переболевших в форме средней тяжести

Иммунитет, вырабатываемый после двухфазной прививки "Спутником V", можно сравнить с тем иммунным ответом, который возникает у переболевшего коронавирусом в форме средней тяжести, рассказал один из организаторов клинических испытаний вакцины, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.

Он отметил, что заразиться коронавирусом в результате прививки нельзя. Также ничего страшного не произойдет, если прививку сделает человек с бессимптомным течением коронавируса, просто в его случае нельзя будет точно сказать, за счет чего выработался иммунитет – от вакцины или от болезни. Чтобы избежать подобной ситуации, во время первой и второй фазы клинических испытаний добровольцев тщательно изолировали на две недели до прививки, а также на весь период вакцинации (между введением двух доз проходит три недели) и в течение некоторого времени после нее. По словам Тарасова, выработка устойчивого иммунитета происходит на 42-й день после введения первой дозы.

Именно с этим эксперт также связывает появление случаев, когда люди заразились после вакцинации "Спутником V". "Достоверно известно, что есть всего порядка двух десятков случаев, когда люди заболели коронавирусом [после вакцинации].  Большинство этих людей не успели получить полноценную выработку иммунитета. Иммунитет вырабатывается на 42 день после первой вакцинации. А человек может заболеть между первой и второй прививкой. Плюс человек может быть уже заболевшим, у него не выявили COVID-19 в момент вакцинации", - рассказал Тарасов на пресс-конференции в ТАСС.  

Он отметил, что разработчики постоянно общаются с 38 добровольцами, которые первыми получили вакцину. По прошествии полугода никто из них не заболел. Впрочем, он добавил, что у первых добровольцев не мониторили уровень антител после вакцинации. Но эксперт отмечает, что этот титр не так уж показателен: иммунитет все равно сохраняется в лимфоузлах и селезенке, но брать анализы из этих органов довольно затруднительно.

На сегодняшний день в России вакцинировано уже более 20 тыс. добровольцев, более 16 тыс. человек прошли две фазы вакцинации. Но о первых результатах можно будет говорить только через один-два месяца.

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Иммунитет от прививки "Спутником V" можно сравнить с иммунным ответом у переболевших в форме средней тяжести

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Теги: спутник v, вакцинация, иммунитет



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