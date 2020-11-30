В Нижневартовске состоится музыкальный конкурс по теоретическим дисциплинам

30 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

В Нижневартовске состоится музыкальный конкурс по теоретическим дисциплинам

В Нижневартовске 4-5 декабря дистанционно пройдет городской конкурс по теоретическим дисциплинам для учащихся музыкальных отделений учреждений дополнительного образования, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В рамках мероприятия для преподавателей запланировано в формате онлайн проведение "круглого стола", в котором примут участие члены жюри. Среди них – ведущие преподаватели музыкально-теоретических дисциплин образовательных организаций сферы культуры и искусства. Организатором конкурса выступает детская музыкальная школа имени Кузнецова. Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы "Развитие социальной сферы Нижневартовска на 2019-30 гг.".

Конкурс впервые прошёл в 2000 г., когда инициативная группа преподавателей школ искусств совместно с управлением культуры администрации города решила провести первую городскую олимпиаду по сольфеджио. В 2007 г. к сольфеджио добавили музыкальную литературу.

С 2014 г. первенство проходит раз в два года. В 2016 г. конкурс получил статус открытого, что позволило участвовать в нём представителям детских школ искусств и детских музыкальных школ других муниципальных образований. Расширилась не только география, но и структура мероприятия. С 2018 г. принять участие в конкурсе могут обучающиеся младших классов учебной дисциплины "Слушание музыки".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске состоится музыкальный конкурс по теоретическим дисциплинам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: конкурс, детская школа искусств



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети