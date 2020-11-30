В Нижневартовске состоится музыкальный конкурс по теоретическим дисциплинам

В Нижневартовске 4-5 декабря дистанционно пройдет городской конкурс по теоретическим дисциплинам для учащихся музыкальных отделений учреждений дополнительного образования, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В рамках мероприятия для преподавателей запланировано в формате онлайн проведение "круглого стола", в котором примут участие члены жюри. Среди них – ведущие преподаватели музыкально-теоретических дисциплин образовательных организаций сферы культуры и искусства. Организатором конкурса выступает детская музыкальная школа имени Кузнецова. Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы "Развитие социальной сферы Нижневартовска на 2019-30 гг.".

Конкурс впервые прошёл в 2000 г., когда инициативная группа преподавателей школ искусств совместно с управлением культуры администрации города решила провести первую городскую олимпиаду по сольфеджио. В 2007 г. к сольфеджио добавили музыкальную литературу.

С 2014 г. первенство проходит раз в два года. В 2016 г. конкурс получил статус открытого, что позволило участвовать в нём представителям детских школ искусств и детских музыкальных школ других муниципальных образований. Расширилась не только география, но и структура мероприятия. С 2018 г. принять участие в конкурсе могут обучающиеся младших классов учебной дисциплины "Слушание музыки".