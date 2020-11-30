В Якутии бастуют вахтовики "Силы Сибири"

Следственный комитет и прокуратура проверяют сообщения о забастовке вахтовиков в Алданском районе в Якутии.

Рабочие, которые строят компрессорную станцию N4 "Иван Москвитин" газопровода "Сила Сибири", записали видеообращение и в знак протеста несколько дней не выходят на работу.

По их словам, им не выплатили зарплаты и отпускные и они не могут связаться ни с кем из руководства.

Рабочие утверждают, что трудовые договоры получили спустя несколько дней после того, как прибыли на объект, и что документы "подписываются на коленке".

Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав вахтовиков. В СК начали процессуальную проверку по факту видеообращения.

27 апреля работники Чаяндинского месторождения в Якутии устроили митинг из-за плохих условий в поселке, где объявлен карантин из-за коронавируса. Работники подрядных организаций заявили, что в поселке нет изоляции, все проживают в общежитии, в итоге любой может заразиться. Мужчины, вышедшие на пикет, сообщили, что им даже не выдали медицинских масок.

Также сообщалось, что рабочие перекрыли трассу из-за условий работы в пандемию коронавируса. Протестующие вахтовики с месторождения, которое разрабатывает ямальская дочка "Газпрома", выступили против плохих условий содержания в карантине, они перекрыли дорогу, ведущую в аэропорт Талакан.