Вынесен приговор мужчине, бросившему своих детей в "Шереметьево"

Суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор мужчине, который бросил своих детей в аэропорту "Шереметьево".

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, он приговорен к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Мужчина был признан виновным по статьям "Оставление в опасности" и "Кража".

Напомним, в январе в московском аэропорту были обнаружены двое детей шести и восьми лет с запиской, которую оставил их отец. В ней говорилось о его тяжелом финансовом положении. Мужчина отмечал, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Позже стало известно, что отец сдался следователям в Ростовской области.

Ранее в деле фигурировала статья "Истязание". По версии следствия, мужчина, находясь в Комсомольске-на-Амуре, применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, похитил денежные средства, принадлежащие знакомой женщине.