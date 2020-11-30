30 Ноября 2020
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Происшествия В России
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Вынесен приговор мужчине, бросившему своих детей в "Шереметьево"

Суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор мужчине, который бросил своих детей в аэропорту "Шереметьево".

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, он приговорен к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Мужчина был признан виновным по статьям "Оставление в опасности" и "Кража".

Напомним, в январе в московском аэропорту были обнаружены двое детей шести и восьми лет с запиской, которую оставил их отец. В ней говорилось о его тяжелом финансовом положении. Мужчина отмечал, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Позже стало известно, что отец сдался следователям в Ростовской области.

Ранее в деле фигурировала статья "Истязание". По версии следствия, мужчина, находясь в Комсомольске-на-Амуре, применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, похитил денежные средства, принадлежащие знакомой женщине.

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Вынесен приговор мужчине, бросившему своих детей в "Шереметьево"

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Теги: шереметьево, дети



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