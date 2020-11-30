В Госдуму внесли законопроект, отменяющий платные парковки во время эпидемии

В Госдуму внесен законопроект о запрете платных паркового во время действия режима повышенной готовности или ЧС. Авторами выступили депутаты от ЛДПР.

"Во время пандемии многие россияне перестали пользоваться общественным транспортом, чтобы не заразиться коронавирусом, и пересаживаются на личные машины. Платный паркинг негативно сказывается на благосостоянии граждан, а так как пандемия носит долговременный характер, проблема с парковками будет усугубляться", - считают во фракции либерал-демократов в Госдуме.

Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов называет городскую парковку "огромным золотым зубом, который постоянно болит": "И удалить нельзя, и вечно лечить тоже больно. Но в особых ситуациях, когда личный транспорт становится безопаснее общественного, парковка общего пользования, являющаяся частью улично-дорожной сети, должна быть бесплатной".