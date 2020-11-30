30 Ноября 2020
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Политика Курганская область
Детская площадка в парке &quot;Зеленая роща&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Благоустройство дворовых и общественных территорий коснется каждого района Курганской области 

До конца 2020 года в Курганской области будут благоустроены 38 дворовых и 62 общественные территории, на эти цели по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" выделено более 320 миллионов рублей. Изменения затронут практически все районы Курганской области. 

Например, в городе Щучье завершена реконструкция парка Победы, где  благоустройство затронуло каждый уголок его территории. Теперь здесь есть новые скамейки, урны, мощённые плиткой тротуары, по всей территории парка установлено освещение. На хоккейном корте не только сражаются "ледовые дружины", но и проходят соревнования по фигурному катанию. С 2019 года в парке появилась тематическая площадка "По щучьему велению", где гостей встречает скульптура Емели на печи, организован пруд с мостиком и арт-объект - сказочная щука. Для проведения праздников и мероприятий построена летняя сцена. Для любителей активного отдыха устроена спортивная площадка с различным оборудованием, а для малышей – детская площадка. Кроме того, теперь здесь существует музей военной техники под открытым небом. Приведен в порядок и отреставрирован памятник Неизвестному солдату. 

"Необходимо повысить качество жизни в населенных пунктах региона. Для этого мы должны подходить к благоустройству мест отдыха творчески, учитывать интересы людей всех возрастов. Тогда результат наших стараний будет заметен", - отметила директор департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Ирина Саблукова

Преображается и общественная территория  в городе Куртамыше, известная как "Петуховское озерко". Раньше здесь можно было только покататься на коньках, а теперь обустроены пешеходные дорожки из плитки, зона отдыха со скамейками, монтируется освещение и устанавливаются урны. Для молодого поколения куртамышан в дальнейшем будет создана зона Wi-Fi и, рассматриваются планы по оборудованию зоны для барбекю. Комплексный подход к благоустройству вызывает одобрение у горожан, которые хотели получить уютный уголок для отдыха и прогулок с детьми. 

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Благоустройство дворовых и общественных территорий коснется каждого района Курганской области 

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