Дженнифер Псаки возвращается в Белый дом: она станет пресс-секретарем Байдена

Джо Байден и Камала Харрис объявили о назначениях в своей PR-команде. Впервые все руководящие посты в сфере связей с общественностью в Белом доме займут только женщины.

Главный пост – пресс-секретаря президента США – займет хорошо известная Дженнифер Псаки, которая уже работала в пресс-службе Белого дома при Бараке Обаме, так что для нее это возвращение.

Кейт Бедингфилд работала директором по связям с общественностью президентской кампании Байдена и займет ту же роль в Белом доме. А Симона Сандерс, старший советник по президентской кампании Байдена, будет старшим советником и главным представителем избранного вице-президента Камалы Харрис.

Новая пиар-команда Белого дома уже заявила, что планирует возобновить ежедневные брифинги для прессы, от которых Дональд Трамп отказался на фоне сложных отношений со СМИ.