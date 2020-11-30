В декабре на подростках испытают "ЭпиВакКорону"

Исследования вакцины "ЭпиВакКорона" российского производства начнутся на подростках в возрасте 14-17 лет начаться в декабре текущего года, сообщил директор центра Ринат Максютов.

Ранее препаратом были вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет. Как отметил Максютов, испытания на добровольцах из старшей возрастной группы – "наверное, самая важная часть исследования, для которой эта вакцина в первую очередь необходима". Всего в тестировании примут участие 150 человек старше 60 лет, сообщает "РИА Новости".

Отметим, что 26 ноября Роспотребнадзор объявил о начале третьей, пострегистрационной фазы испытаний вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор". Первой зарегистрированной вакциной стала вакцина "Спутник V" центра Гамалеи.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сделал прогноз о начале массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.