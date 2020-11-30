Британский эксперты оценили данные об эффективности "Спутник V"

Данные об эффективности российской вакцины "Спутник V" оценили эксперты из Великобритании.

По их словам, информация о том, что эффективность препарата выросла до 95%, соотносятся с имеющимися данными о разработке других препаратов. Как говорят ученые, причин сомневаться в российской вакцине нет, несмотря на то, что первоначальные сведения о результатах "вызывали замешательство". Со временем "Спутник V" только подтвердил свою успешность, сообщает CBC.

Как общалось, российский фонд прямых инвестиций обратился к британской компании AstraZeneca с предложением скомбинировать ее вакцину и российскую вакцину Центра имени Гамалеи "Спутник V".

"Если они будут проводить новое клиническое исследование, мы предлагаем скомбинировать укол AZ со "Спутником V" для увеличения эффективности",— говорится в Twitter российской вакцины.