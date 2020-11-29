29 Ноября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Рязанской области женщина умерла после конфликта бригады скорой и ее знакомых

В городе Сасово Рязанской области из-за конфликта сотрудников скорой помощи и местных жителей умерла пациентка. Об этом сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 27 ноября, сообщения о нем в местных СМИ появились на следующий день.

Как выяснили следователи, 44-летней женщине стало плохо, была вызвана бригада скорой помощи. Медики решили госпитализировать пациентку, однако находившиеся с ней знакомые стали им мешать и спровоцировали конфликт.

При транспортировке женщина скончалась в автомобиле скорой.

По версии фельдшера, компания вела себя неадекватно, пишут местные СМИ. Якобы соседка пациентки светила в глаза фонариком мобильного телефона и на просьбы сотрудницы скорой помощи она не реагировала. Поэтому, по словам медика, она вынуждена была выбить из ее рук телефон.

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В Рязанской области женщина умерла после конфликта бригады скорой и ее знакомых

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Теги: скорая помощь, конфликт, рязанская область



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