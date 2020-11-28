Спад экономики в России в 2020 году превысит официальный прогноз 3,9%

По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина спад экономики в России в 2020 году превысит официальный прогноз 3,9%, сообщают "РИА Новости".

По его мнению, падение экономики по итогам года прогнозируется на уровне 4,5%. Это заявление он сделал на гражданском форуме ОНФ.

"Европейская экономика на восемь процентов примерно, даже почти на девять процентов упадет, Великобритания — на 11%. Мы, как официальная статистика говорит, — 3,9% ВВП будет падение. Я думаю, больше 4% будет, даже 4,5%", — заявил он.

По мнению Кудрина, падение уровня жизни за последние пять лет составило примерно 10%.

"У нас на миллион примерно прирастет количество бедных. И, к сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам больше надо будет наш фокус направлять на тех людей, которым нужна поддержка", — подчеркнул глава Счетной палаты.