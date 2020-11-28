28 Ноября 2020
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су-27 (2010) | Фото:aerospaceweb.org

Российские военные перехватили самолет-разведчик США над Черным морем

Российские военные перехватили самолет-разведчик США над Черным морем, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

Они заметили воздушную цель над нейтральными водами, приближающуюся к нашей границе. Военные подняли в воздух истребитель Су-27 для опознавания объекта и предотвращения пересечения российской госграницы.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США", — отметили в ведомстве.

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Российские военные перехватили самолет-разведчик США над Черным морем

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Теги: военные, истребитель, Су-27



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