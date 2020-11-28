Во Владимирской области трое полицейских погибли в ДТП

В городе Камешково Владимирской области трое сотрудников полиции погибли в ДТП с участием большегруза.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, трагедия произошла вечером, 27 ноября.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля "Мазда-3" столкнулся с большегрузом "КАМАЗ", который двигался в том же направлении. Водитель и оба пассажира "Мазды" погибли. Все трое являлись сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району. В момент происшествия они находились не на службе. Автомобиль был личной, а не служебной машиной.

Водитель большегруза не пострадал.

"В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства дорожной трагедии. Также решением руководства регионального УМВД создана комиссия для проведения служебной проверки по выяснению причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.