28 Ноября 2020
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Экономика Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Тюменский экспортный форум пройдет в формате онлайн

Тюменский экспортный форум пройдет в формате онлайн. Запланировано участие в работе форума генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, представителей федеральных и региональных органов власти, экспортеров, а также руководителей международных компаний и органов власти зарубежных стран. Модератором традиционно выступит ведущая федерального телеканала "Россия 24" Эвелина Закамская.

Три панельных сессии форума посвящены темам: "Экспорт АПК", "Экспорт в промышленности", "Экспорт услуг". На платформе ZOOM пройдет образовательный мастер-класс "Секреты эффективного участия в выставках" и консультационная онлайн-площадка для экспортеров.  

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с пандемией, в этом году при содействии Центра экспорта заключено более 50 контрактов, объем поддержанного экспорта за 9 месяцев превысил 15 млн долл. США (15,8) и продолжает расти.

Выросло число предприятий-экспортеров в сравнении с аналогичным периодом 2019 года — со 176 до 181, из них количество СМСП со 127 до 138. Экспорт субъектов малого и среднего бизнеса Тюменской области в этом году также вырос и составляет 21,8 млн долл. США (за 9 мес. 2019 - 21,2 млн долл. США).

По данным таможенной статистики в этом году тюменская продукция поставляется почти в 100 стран мира. Основные экспортные поставки осуществлялись в Нидерланды, Польшу, Финляндию, Казахстан, Германию. Наибольшие объемы импортных товаров в регион поставлялись из Китая, Германии, Италии.

Форум пройдет 2 декабря, его организаторы: Центр поддержки экспорта Тюменской области совместно с Торгово-промышленной палатой региона при поддержке правительства Тюменской области. Регистрация участников идет на официальном сайте проекта. Форум проводится в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". 

 

 

 

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Тюменский экспортный форум пройдет в формате онлайн

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Теги: тюменский экспортный форум, онлайн



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