Тюменские продукты продаются по всей стране

Тюменские сельхозтоваропроизводители поставляют продукцию за пределы региона. В торговлю с другими областями вовлечены все крупные производства Тюменского района, а также представители малого и среднего бизнеса.

"Сейчас мы реализуем продукцию примерно в равном соотношении: половина уходит за пределы Тюменской области, половина востребована местными потребителями, - говорит генеральный директор единственного в Уральском федеральном округе кролиководческого комплекса "Рощинский" Николай Степанов. - Причём с каждым месяцем картина поставок меняется. Если летом у нас было много заказов из центральной части страны, то сейчас из северных округов, Омска и Екатеринбурга. Плюс, конечно, оживилась Тюмень, где есть потребность в диетическом мясе у учреждений социальной сферы. Всего сейчас реализуем 3,8 тонны мяса кролика ежемесячно".

Однако большая часть экспорта приходится на крупных сельхозпроизводителей.

"Среди них, безусловно, выделяются тепличный комплекс "ТюменьАгро", который поставляет овощи в 20 регионов страны, и птицефабрика "Боровская имени Созонова", чья продукция расходится по 15 областям, - говорит заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов. - В основном они работают через федеральные торговые сети. По тому же пути идёт птицефабрика "Тюменский бройлер", только у неё ставка на местный рынок, в другие регионы отправляется пятая часть продукции. Что касается небольших производителей, то можно отметить наших сыроваров, которые пробуют (и небезуспешно!) торговать своими сырами за пределами Тюменской области.