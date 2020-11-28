В Хабаровске прошел 141 митинг в поддержку Фургала

Сегодня в Хабаровске состоялась традиционная субботняя акция в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, на площади Ленина сегодня собралось примерно 150 человек.

По информации местных СМИ, во время митинга полицейские с мегафоном напоминали собравшимся об административных штрафах за подобные акции. На правоохранителей протестующие реагировали агрессивно: пока только словесно, оскорбляя людей в погонах.

Колонна протестующих прошла в традиционном шествии по центральной улице, вернулась на площадь Ленина. Но очень скоро люди разошлись из-за холодной погоды.

Отметим, что сегодняшняя акция стала 141 по счету.

25 ноября Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 марта.

Фургал находится под стражей уже более четырех месяцев. Его подозревают в организации убийства и покушении на убийство в начале нулевых. Ранее прокуратура установила его непричастность по главному эпизоду обвинения, но спустя более десяти лет СКР опротестовал решение надзорного ведомства. Сам Фургал вины не признает и считает свое дело политически мотивированным.

DVhab.ru также сообщает, что Сергею Фургалу провели КТ легких и выявили заболевание. Причем он не первый раз затрагивает тему собственного здоровья. В суде на первом заседании он заявил об аллергии на латекс, затем у него село зрение в СИЗО. Далее бывший глава региона сообщил в ОНК, что врачи незадолго до ареста выявили у него некое заболевание.