В Югре следователи задержали подозреваемого в убийстве инвалида

В Нижневартовском районе задержан 46-летний местный житель, которого подозревают в убийстве инвалида.

Как сообщили Накануне.RU в СКР региона, мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. По версии следствия, днем, 20 ноября, пьяный подозреваемый в одной из квартир Излучинска, нанес с десяток ударов 49-летнему инвалиду за то что тот, по мнению подозреваемого ненадлежащим образом ухаживал за хозяином квартиры, у которого проживал.

Подозреваемый бил потерпевшего руками и ногами, по голове и другим частям тела. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

"Подозреваемый задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается", - говорится в сообщении.