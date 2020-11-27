28 Ноября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: newbur.ru

В Югре следователи задержали подозреваемого в убийстве инвалида

В Нижневартовском районе задержан 46-летний местный житель, которого подозревают в убийстве инвалида.

Как сообщили Накануне.RU в СКР региона, мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. По версии следствия, днем, 20 ноября, пьяный подозреваемый в одной из квартир Излучинска, нанес с десяток ударов 49-летнему инвалиду за то что тот, по мнению подозреваемого ненадлежащим образом ухаживал за хозяином квартиры, у которого проживал.

Подозреваемый бил потерпевшего руками и ногами, по голове и другим частям тела. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

"Подозреваемый задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается", - говорится в сообщении.

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В Югре следователи задержали подозреваемого в убийстве инвалида

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Теги: подозреваемый, уголовное дело, инвалид, побои, смерть



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