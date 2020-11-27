Бесплатными лекарствами больных коронавирусом будут обеспечивать и в январе - Голикова

Бесплатное обеспечение лекарствами больных коронавирусом продолжится и в январе 2021 года, сообщила сегодня на совещании с региональными правительствами вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, регионы уже получили на обеспечение лекарствами в ноябре-декабре 5 млрд руб. "Абсолютное большинство субъектов заключили контракты, но президент дал поручение четко промониторить ситуацию в каждом субъекте. Если не хватает финансовых ресурсов, федеральное правительство будет добавлять еще деньги. 4 декабря Минздрав представит расчеты по финансированию лекарственного обеспечения и на январь 2021 года. Регионы должны согласовать необходимые регионам деньги", - рассказала вице-премьер.